Дмитрий Мельниченко будет играть в составе команды "Жироны Б".

Испанская "Жирона", которая этим летом подписала Артема Довбика, объявила о переходе еще одного представителя Украины.

Каталонцы подписали контракт с Дмитрием Мельниченко, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

19-летний полузащитник перешел в "Жирону" из украинского клуба "Нива" Бузова, который выступает в Первой лиге.

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Сообщается, что Мельниченко будет играть в составе команды "Жироны Б". Свои матчи резервная команда испанского клуба проводит на уровне пятого испанского дивизиона, новый сезон в котором стартует 10 сентября.

Мельниченко является воспитанником киевского "Динамо". В составе "Динамо" U19 он принимал участие в Юношеской лиге УЕФА (3 матча в сезоне 2021/22). В сезоне 2022/23 Дмитрий выступал за юношескую команду львовского "Руха" в чемпионате Украины. По данным УПЛ, принял участие в трех матчах. Также играл за сборную Украины U16.

Отметим, что Дмитрий Мельниченко стал уже третьим украинским футболистом в системе "Жироны". Ранее испанский клуб приобрел у киевского "Динамо" Виктора Цыганкова и Артема Довбика - у "Днепра-1".

Добавим, что после трех туров в чемпионате Испании в активе "Жироны" 7 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

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