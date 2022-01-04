Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин может сменить украинский чемпионат на немецкую Бундеслигу в зимнее трансферное окно.
Как утверждает Fanday, усилиться 25-летним украинцем стремится "Арминия". Немцы попытаются договориться о трансфере с "Зарей" уже в январе.
Немецкий клуб хочет сначала согласовать личный контракт с 25-летним украинцем. Условия соглашения будут лучше, чем в украинской команде. Если удастся – "Арминия" попробует договориться с "Зарей" о переходе уже зимой.
Читайте такжеДинамо может продать чемпиона мира в Европу - СМИЕсли стороны не придут к соглашению, Кочергин перейдет в "Арминию" летом на правах свободного агента, ведь его контракт с луганчанами истекает в конце сезона.
Стоит отметить, что Кочергин не играл за первую команду "Зари" с 3 октября, с тех пор он тренировался с дублем. Сообщалось, что из-за отказа продлевать контракт с клубом.
Владислав Кочергин: карьера
- Владислав является воспитанником "Днепра", а за "Зарю" выступает с 2017-го.
- В нынешнем сезоне Владислав Кочергин выходил на поле в составе "Зари" в 10 играх, записав себе в актив пять голов и три голевых передачи.
- Всего за "Зарю" Кочергин сыграл 124 матча, в которых отличился 23 забитыми голами и 15 результативными передачами.
- В сентябре 2021 года наставник сборной Украины Александр Петраков впервые вызвал Кочергина в расположение национальной команды для участия в товарищеском матче против сборной Чехии. 8 сентября дебютировал в сборной Украины в матче против Чехии, выйдя на замену Андрею Ярмоленко на 76-й минуте поединка.
- Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.