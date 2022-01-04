Хавбек "Зари" может попробовать свои силы в Германии.

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин может сменить украинский чемпионат на немецкую Бундеслигу в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Fanday, усилиться 25-летним украинцем стремится "Арминия". Немцы попытаются договориться о трансфере с "Зарей" уже в январе.

Немецкий клуб хочет сначала согласовать личный контракт с 25-летним украинцем. Условия соглашения будут лучше, чем в украинской команде. Если удастся – "Арминия" попробует договориться с "Зарей" о переходе уже зимой.

Читайте такжеДинамо может продать чемпиона мира в Европу - СМИЕсли стороны не придут к соглашению, Кочергин перейдет в "Арминию" летом на правах свободного агента, ведь его контракт с луганчанами истекает в конце сезона.

Стоит отметить, что Кочергин не играл за первую команду "Зари" с 3 октября, с тех пор он тренировался с дублем. Сообщалось, что из-за отказа продлевать контракт с клубом.

Владислав Кочергин: карьера