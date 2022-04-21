Бывший футболист "Шахтера" Рустам Худжамов, который сейчас работает тренером вратарей "Полесья", прокомментировал арест депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука и эмоционально высказался о другом участнике этой политсилы.
Украинский вратарь признался, что ему было приятно видеть арест Виктора Медведчука, а также подчеркнул, что было бы лучше, если бы наказание понес и Илья Кива.
"Еще бы Киву достать оттуда. Поймать и повесить на Майдане. Было бы неплохо", - приводит слова Рустама Худжамова "Денисов Time. Война".
Как сообщал УНИАН, Киве объявили о подозрение в государственной измене. Потом генпрокурорка Венедиктова подписала новое подозрение предателю - за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.
Сейчас экс-депутат активно выступает в эфирах российских пропагандистов, призывая украинцев сложить оружие и сдаться агрессору. При этом местопребывание скандального политика не установлено.
Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.
Накануне Илья Кива заявил, что в Киеве его хотят убить и он попросил политическое убежище в России.