Голкипер Кот-д`Ивуара допустил вопиющую ошибку и его команда упустила победу.

В воскресенье, 16 января, были сыграны очередные матчи на Кубке африканских наций-2021.

В первом матче Кот-д`Ивуар сенсационно упустил победу над Сьерра-Леоне. Счет в матче был открыт в середине первого тайма усилиями Алле, но в начале второго тайма гости восстановили равенство в счете благодаря голу Мусы Камары.

Затем на 65 минуте ивуарийцы вышли вперед усилиями Пепе.

Однако на третьей компенсированной минуте гости вновь сравняли счет. Голом отметился Альхаджи Камара, после чудовищной ошибки, которую допустил ивуарийский вратарь.

Видео курьезного гола:

— Leonardo José 📝 (@LeoJoseReporter) January 16, 2022

Также отметим, что на 12 минуте Кессье не реализовал пенальти.

Группа E

Кот-д'Ивуар – Сьерра-Леоне – 2:2

Голы: Алле, 25, Пепе, 65 – Камара М. Н., 55, Камара А., 90+3

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Конан, Дели, Байи (Коссуну, 90), Орье, Кессье (Дье, 82), Сери, Сангаре (Траоре, 73), Пепе, Алле (Куаме, 73), Заа (Куасси, 82)

Сьерра-Леоне: Мохамед Камара, Кевин Райт, Кокер, Бангура, Какай, Джон Камара, Квама Куэ, Мохамед Буя (Исса Каллон, 73), Камара (Салли Кайкай, 83), Мустафа Бундю (Камара, 76), Муса Камара.

Предупреждения: Какай 52

Нереализованный пенальти: Кессье, 12 (К)

После двух матчей у Кот-д`Ивуара четыре очка и первое место в группе Е, а у Сьерра-Леоне два балла и вторая строчка.

Читайте такжеУкраинский футболист забил шедевральный гол в Испании (видео)Во второй встрече сборная Туниса разгромила Мавританию со счетом 4:0. Авторами голов стали Матлути и Жазири, а Хазри оформил дубль. Также на 89 минуте Шалали не реализовал пенальти.

Тунис – Мавритания – 4:0

Голы: Матлути, 4, Хазри, 9, 64, Жазири, 66.

Тунис: Бен Саид, Маалул, Ифа (Рекик, 81), Тальби, Матлути, Слимане (Рафья, 72), Шаалали, Скири, Хазри (Мсакни, 80), Жазири (Лайдуни, 71), Кауи (Бен Ромдане, 60)

Мавритания: Диоп, Тиам, Деллаи, Абу Демба, Фофана, Тиам (Карамоко, 68), Абейд (Мухамед Суейд, 14), Убейб, Мусса Н`Диайе (Якуб, 60), Камара (Ба, 46), Камара (Танджи, 60).

Предупреждения: Хазри 15, Ифа 37, Слимане 45 – Камара 37.

Нереализованный пенальти: Мсакни, 90

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