Ахмет Чалик играл в одном клубе с украинцем Артемом Кравцом.

Центральный защитник "Коньяспора" и сборной Турции Ахмет Чалик погиб в результате автокатастрофы.

Об этом сообщает сайт Турецкой футбольной федерации.

Машина Ахмета вылетела с трассы и перевернулась. Чалик скончался прямо на месте, поскольку получил травмы несовместимые с жизнью. Смертельное ДТП произошло на трассе Анкара - Нигде.

Футболисту было всего 27 лет. Ахмет выступал за турецкие "Генчлерберлиги" и "Галатасарай". Последней командой Чалика был "Коньяспор", где он играл вместе с экс-форвардом "Динамо" и сборной Украины Артемом Кравцом.

Чалик провел 8 матчей за национальную сборную Турции и смог даже отметиться одним голом.

В составе "Галатасарая" Ахмет дважды становился чемпионом Турции. За стамбульский гранд он выступал с 2017 по 2020 год. За "Коньяспор" Чалик в текущем сезоне сыграл 18 поединков.

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