Алисон Бекер стал первым футболистом в современной истории футбола, которого дважды удаляли, и в обоих случаях решение было отменено.

В ночь с 27 на 28 января, в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022 сборная Эквадора принимала сборную Бразилии. Поединок завершился громким скандалом.

Счет в матче был открыт на шестой минуте, когда результативным ударом в составе бразильцев отметился Каземиро. Затем на 15 минуте арбитр встречи удалил вратаря сборной Эквадора Алешандра Домингеса, а спустя пять минут составы уравнялись - вторая желтая карточка для бразильского защитника Эмерсона.

На 31 минуте арбитр продемонстрировал красную карточку Алиссону Бекеру, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и ограничился желтой. Эквадор сравнял счет на 75 минуте после результативного удара в исполнении Феликса Торреса.

Кроме того, во втором тайме судьи отменили гол Эквадора (похоже, мяч все же вышел за пределы поля) и назначили абсурдный пенальти в ворота бразильцев, когда Рафинья даже не касался игрока "банановых", но после просмотра повтора все же отменили это решение.

Читайте такжеФеноменальное исполнение: 15-летний форвард забил ударом через себя с линии штрафной (видео)Под занавес встречи Алиссона снова удалили, однако после просмотра повтора снова отменили решение.

Эквадор - Бразилия - 1:1

Голы: Торрес, 75 - Каземиро, 6

Эквадор: Домингес, Пресиадо (Р. Кайседо, 66), Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Франко (Галиндес, 18), Груэсо (Пресиадо, 66), М. Кайседо (Мендес, 86), Плата, Валенсия, Эстрада (Карселен, 85)

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Милитао, Силва, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор (Жезус, 63), Каземиро, Фред, Рафинья (Антони, 63), Коутиньо (Даниэль Алвес, 33), Кунья (Барбоза, 78)

Предупреждения: Валенсия, М. Кайседо - Эмерсон, Алиссон, Рафинья, Милитао

Удаления: Домингес, 15 - Эмерсон, 20

Обзор матча:

После матча главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро подверг критике систему видеопомощи арбитрам (VAR).

"Мы в шоке от того всего произошедшего. Мне не нужны подарки, единственное, чего я хочу, это справедливости, чтобы все решалось на поле благодаря хорошей игре или ошибкам.

Я не думаю, что есть цель не дать Эквадору участвовать в чемпионате мира, но мы чувствуем, что нас лишили шансов на победу, которая стала бы исторической.

Они лишают футбол сути, потому что это не только решение, которое сначала принимают, а затем отменяют, но и потому, что на это уходит время", - приводит слова Альфаро TyC Sports.

Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер стал первым футболистом в современной истории футбола, с тех пор как существует VAR, которого дважды удаляли, и в обоих случаях решение было отменено, сообщает Marca.

Читайте такжеАрбитр "украл" гол у Милана, а потом расплакался: в Серии А вспыхнул скандалСборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Сборная Эквадора, в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 24 очка.

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