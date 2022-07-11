Луис Суарес и Эдинсон Кавани могут продолжить карьеру в турецком чемпионате.

Лидеры атаки национальной сборной Уругвая Луис Суарес и Эдинсон Кавани попали в сферу интересов соперника киевского "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов - "Фенербахче".

В начале июня турецкий гранд объявил о назначении на пост главного тренера команды известного португальского специалиста Жорже Жезуса, ранее работавшего в "Бенфике" с Романом Яремчуком и сейчас ведет активную кампанию по усилению состава.

Клуб уже оформил трансферы уругвайского левого вингера из "Лос-Анджелеса" Диего Росси за 5,5 млн евро и правого вингера Эмре Мора, который в свое время считался одним из самых талантливых турецких футболистов и играл в "Боруссии" Дортмунд. Кроме того, в "Фенербахче" на правах аренды из ПСВ перебрался португальский атакующий полузащитник Брума.

Теперь же, как сообщает турецкое издание Fanatik, "Фенербахче" готовит еще два очень громких трансфера - подписание Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

Оба уругвайских футболиста находятся в статусе свободных агентов. У них есть предложения из МЛС, но "Фенербахче" манит именитых форвардов возможностью выступать в Лиге чемпионов.

Последним клубом Луиса Суареса был мадридский "Атлетико", в составе которого он сыграл 83 матча во всех турнирах и забил 34 гола. Также 35-летний форвард известен по своим выступлениям за "Барселону", в футболке которой сыграл 281 матч и забил 194 гола.

Эдинсон Кавани же последние два сезона провел в английском "Манчестер Юнайтед". За "красных дьяволов" 35-летний уругваец сыграл 29 матчей и забил 19 голов. Наиболее успешным для Кавани был период в ПСЖ, за который нападающий сыграл 301 матч и забил 200 голов.

Напомним, "Динамо" Киев сыграет против "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля 20 июля, начало - в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" - "Шюкрю Сараджоглу".

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