Последним клубом Месута Озила был "Истанбул Башакшехир".

Легендарный немецкий футболист этнического турецкого происхождения Месут Озил принял решение завершить игровую карьеру.

О своем решении 34-летний экс-полузащитник "Реала" и сборной Германии сообщил в социальных сетях.

Причиной такого решения Месут называет частые травмы, которые преследовали его в последние месяцы. Озил поблагодарил клубов и партнеров, с которыми играл бок о бок, и заявил, что теперь будет уделять время своей семье - жене Амине и дочерям Эди и Эли.

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"После размышлений я объявляю о своем уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, когда я получил несколько травм, становится все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить мои клубы: "Шальке-04", "Вердер" Бремен, "Реал" Мадрид, "Арсенал", "Фенербахче", "Истанбул Башакшехир". А также тренеров, которые поддерживали меня, и товарищей по команде, которые стали моими друзьями", - написал Озил в Твиттере.

Месут Озил известен по выступлениям за немецкие клубы "Шальке", и "Вердер", мадридский "Реал", лондонский "Арсенал" и турецкий "Фенербахче". Его последним клубом был "Истанбул Башакшехир".

В общей сложности Месут сыграл за свою карьеру 645 матчей, забил 114 голов и выполнил 222 результативные передачи.

В составе "Реала" он выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Также Озил завоевал три Кубка и Суперкубка Англии вместе с "Арсеналом".

На международном уровне Месут защищал цвета сборной Германии, за которую сыграл 92 поединка, забил 23 гола и отдал 40 ассистов.

Вместе с Бундестим Озил выиграл чемпионат мира в 2014 году.

После чемпионата мира 2018 года Озил завершил карьеру в сборной, обвинив в дискриминации, расизме и неуважении представителей Немецкого футбольного союза и немецкие СМИ.

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