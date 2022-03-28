Победитель Лиги чемпионов присоединился к акции в помощь Украине.

Легендарный экс-полузащитник миланского "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер не остался в стороне и также помогает Украине.

Знаменитый нидерландец организовал благотворительный матч, заработанные средства с которого были переданы на нужды украинских беженцев, пострадавших от российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр нидерландского города Утрехт Шэрон Дейксма. В своем Твиттере Дейксма отметила, что в матче приняли участие также бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко и известные местные блоггеры.

"Сегодня Уэсли Снейдер организовал благотворительную игру, средства с которой пойдут на помощь украинским беженцам. Конечно, Евгений Левченко также был частью мероприятия. Какая замечательная инициатива!" – написала Дейксма.

Отмечается, что все собранные деньги передадут Левченко и его жене Виктории, а они используют их для поддержки украинских беженцев.

Уэсли Снейдер: что известно о спортсмене

Снейдер является воспитанником футбольного клуба "Аякс". За амстердамский клуб сыграл 180 матчей, в которых отличился 58 забитыми голами и 45 асситами.

В 2007 году Снейдер перебрался с "Аякса" в мадридский "Реал". В составе "сливочных" хавбек сыграл 66 матчей и отличился 11 забитыми голами.

Наибольшую известность Снейдер получил выступая за миланский "Интер". В составе итальянского клуба сыграл 116 матчей и забил 22 гола.

С миланским "Интером" Снейдер выигрывал чемпионат Италии, кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Вас также могут заинтересовать новости: