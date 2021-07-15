Евгений Селин будет выступать за "Десну".

Черниговская "Десна" объявила о подписании контракта с известным украинским защитником Евгением Селиным.

Об этом сообщает официальный сайт "Десны".

Контракт с экс-игроком сборной Украины подписан на один год.

Отметим, что 33-летний Селин вернулся в Украинскую Премьер-лигу после шести лет, проведенных в зарубежных клубах.

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Евгений Селин: карьера

Селин поиграл в Украине за алчевскую "Сталь", "Металлист", "Ворсклу" и киевское "Динамо".

В 2015 году он перешел в греческий "Платаниас". Затем также выступал за греческий "Астерас", венгерский МТК и кипрский "Анортосис".

В составе сборной Украины в период с 2011 по 2016 годы Селин провел 15 матчей, в которых забил 1 гол.

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Автор: Антон Дударь