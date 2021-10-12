Бывший ассистент Паулу Фонсеки стал у руля португальского клуба "Санта-Клара".

Португальский специалист Нуну Кампуш, который известный украинским болельщикам по работе помощником Паулу Фонсеки в "Шахтере", назначен главным тренером ФК "Санта-Клара". Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Детали контракта Кампуша с новым клубом не разглашаются.

Нуну Кампуш является давним соратником Паулу Фонсеки и работал с ним в таких клубах, как "Одивелаш", "Пиньялновенсе", "Авеш", "Пасуш", "Порту", "Брага", "Шахтер" и римская "Рома".

Читайте такжеИз первого чемпионского состава: умер знаменитый экс-футболист ДинамоВ донецком "Шахтере" Нуну Кампуш проработал три сезона с 2016 по 2019 год. За этот период португалец трижды становился чемпионом Украины (2016/17, 2017/18, 2018/19), трижды обладателем кубка Украины (2016/17, 2017/18, 2018/19) и один раз завоевал Суперкубок Украины (2017).

Работа в "Санта-Кларе" станет первым опытом самостоятельной работы для 46-летнего Нуну Кампуша.

После восьми сыгранных туров в рамках португальского первенства "Санта-Клара" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе всего 6 набранных баллов.

Ранее сообщалось, что многолетний лидер донецкого "Шахтера" Марлос может завершить карьеру футболиста по завершению контракта с "горняками".

Автор: Владимир Медяник