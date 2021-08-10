Луиш Каштру / фото REUTERS
Бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, который покинул "горняков" после окончания прошлого сезона, возглавил катарский клуб "Аль-Духайль".
Об этом сообщил официальный Twitter "Аль-Духайля".
Контракт Каштру рассчитан на один сезон.
На посту главного тренера "Аль-Духайля" португалец сменил француза Сабри Лямуши.
"Аль-Духайль" - семикратный чемпион Катара. Прошлый сезон команда завершила на втором месте в турнирной таблице.
twitter.com/DuhailSC
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Луиш Каштру: карьера в "Шахтере"
- Каштру принял "Шахтер" в июне 2019 года. В сезоне 2019-2020 ему удалось выиграть чемпионат Украины, а также вывести "горняков" в полуфинал Лиги Европы.
- В сезоне 2020-2021 "Шахтер" впервые с сезона 2006/07 остался без трофеев. Команда заняла третье место в "группе смерти" Лиги чемпионов с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" Менхенгладбах. Затем вылетела в 1/8 Лиги Европы от "Ромы", а также - в 1/4 Кубка Украины от "Агробизнеса". В УПЛ дончане завоевали серебряные медали.
- Всего Каштру одержал 51 победу во главе "Шахтера". Еще в 16 матчах была зафиксирована ничья, а 17 поединков завершились победами соперников. В среднем португалец добывал в "Шахтере" два очка за игру.