Дмитрий Михайленко высказался о войне в Украине и россиянах.

Экс-футболист сборной Украины и бывший тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился своим мнением о войне, которую развязала Россия на украинской территории.

По мнению специалиста, каждый россиянин должен нести ответственность за все зверские преступления, совершенные оккупантами в Украине.

"Все, что сейчас происходит в Украине - это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин должен и несет ответственность в этих преступлениях.

Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент является преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории. Им нет никакого оправдания.

Я хочу, чтобы в стране закончилась война, люди начали заниматься своими делами, работать, дети пошли в школу, спортсмены начали тренироваться и соревноваться. Будущее футбола зависит именно от того, когда все закончится", - приводит слова Михайленко "Футбол 1/2/3".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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