Сергей Ребров поблагодарил президента США за помощь Украине в борьбе с агрессором.

В понедельник, 20 февраля, состоялся визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев.

Известный тренер Сергей Ребров, который возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ, отреагировал на визит президента США в столицу Украины.

Украинский специалист написал обращение к Байдену, в котором поблагодарил его за поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами, а также выразил уверенность в совместной победе над агрессором.

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"Господин Президент, от имени всех украинцев, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную поддержку! Очень приятно видеть, как один из сильнейших союзников Украины посещает нашу столицу и продолжает укреплять отношения между нашими странами, в самое сложное время истории нашей страны, которая уже год со времени полномасштабного вторжения России защищает свою независимость и демократические ценности свободного мира.

Верю, что Вы и в дальнейшем будете стоять на стороне Украины! И уверен, что вместе мы одержим победу над агрессором, за которую так много наших людей уже заплатили самую высокую цену", - написал Ребров в Instagram.

Напомним, 20 февраля, около полудня Офис президента Украины сообщил о прибытии Джо Байдена в Киев.

В ходе визита президент США встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. Кроме того, Байден анонсировал новые санкции против РФ и рассказал, на ком они будут акцентированы.

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