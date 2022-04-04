Знаменитый в прошлом футболист и тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал вторжение войск РФ в Украину и рассказал, кто из россиян поддержал его.
Украинский специалист подчеркнул, что для него больше не существует коллег из России.
"Я много общался со многими игроками, игравшими в олимпийской, национальной сборной, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону - это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, Чикаго.
Его жена - известная гимнастка, и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия.
Для него это очень больно. Они, вероятно, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных - нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами", - сказал Михайличенко в интервью "Футбол NEWS".
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.
Алексей Михайличенко: карьера
- 59-летний специалист тренировал "Динамо" дважды. Первая каденция была с 2002 по 2004 годы, а второе пришествие было с августа 2019 по июнь 2020 года.
- Под руководством Михайличенко "Динамо" дважды завоевывало титул чемпиона Украины и один раз Кубок страны.
- После второй отставки летом 2020 Михайличенко вернулся на должность спортивного директора "Динамо", которая уже была ему хорошо знакома, поскольку с 2013 по 2019 занимал он именно ее.
- С 2005 по 2008 год Михайличенко был руководителем молодежной сборной Украины, которую привел к серебряным медалям чемпионата Европы-2006. В 2008-2009 годах возглавлял национальную сборную Украины.
- С мая 2021 года Алексей Михайличенко – первый вице-президент УАФ.