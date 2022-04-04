Михайличенко также подчеркнул, что для него больше не существует коллег из России.

Знаменитый в прошлом футболист и тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал вторжение войск РФ в Украину и рассказал, кто из россиян поддержал его.

Украинский специалист подчеркнул, что для него больше не существует коллег из России.

"Я много общался со многими игроками, игравшими в олимпийской, национальной сборной, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону - это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, Чикаго.

Его жена - известная гимнастка, и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия.

Для него это очень больно. Они, вероятно, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных - нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами", - сказал Михайличенко в интервью "Футбол NEWS".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Алексей Михайличенко: карьера