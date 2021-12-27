Йожеф Сабо поставил бы на первое место Роберто Де Дзерби.

Бывший коуч киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо странным образом отреагировал на тот факт, что Мирчу Луческу признали лучшим тренером УПЛ в 2021 году.

Слова Сабо приводит Tribuna.com.

81-летний специалист считает, что награду надо было вручить главному тренеру "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

"Я бы на первое место поставил Роберто Де Дзерби. Он выиграл Суперкубок Украины, одолев "Динамо", "горняки" идут на первом месте в таблице УПЛ. Вторую позицию я отдал бы Скрипнику. Это хороший тренер, но Де Дзерби на первом месте. Луческу тогда будет третьим. Четвертым можно поставить Йовичевича. Каштру не заслуживает место в топ-5. Его уже здесь нет, зачем его ставить. Рябоконь еще каждый год где-то в шестерке", - дал свою экспертную оценку Сабо.

Напомним, что в 2021 году "Динамо" под руководством Луческу выиграло чемпионат и Кубок Украины.

Луческу шесть раз в этом году признавался лучшим тренером тура в УПЛ.

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