Сенегальский футболист стал героем поединка.

Бывший форвард "Сток Сити" и "Манчестер Юнайтед" Маме Бирам Диуф вынужденно попробовал себя в роли вратаря во время матча 1/32 финала Кубка Турции между "Хатайспором" и "Эюпспором".

"Хатайспор", за который выступает Диуф, потерял двух голкиперов из-за красных карточек по ходу ожесточенного противостояния.

Основное время завершилось вничью 1:1, в овертайме голов команды не забивали, а в серии пенальти "Хатайспор" должен был выставить полевого игрока. Им стал Диуф, который добровольно вызвался стать в ворота.

33-летний форвард сперва сам реализовал удар с "точки", а затем встал на ворота. Соперник дважды промахнулся - однажды попал в штангу, а еще один раз "запустил" мяч над перекладиной. Со счетом 5:4 по итогам серии пенальти победил "Хатайспор".

"Хатайспор" занимает сейчас третью строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги, опережая многих грандов.

Заметим, что сенегалец защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2010 по 2012 год. За "дьяволов" он сыграл 9 матчей и отметился одним забитым мячом.

— Stoke Loud & Proud (@StokeLoudProud) December 2, 2021

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Автор: Артем Будрин