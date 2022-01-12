"Днепр-1" планирует усилить состав в зимнее трансферное окно.

Бывший форвард мадридского "Реала" Марк Гуаль и экс-защитник "Шахтера" Сергей Чоботенко могут продолжить свою карьеру в "Днепре-1".

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский "Днепр-1" уже достиг договоренности по переходу защитника Сергея Чоботенко.

Пока неизвестно, состоится ли трансфер этой зимой или летом 2022 года, когда завершится его контракт с "Мариуполем".

Также СК "Днепр-1" близок к подписанию испанского нападающего Марка Гуаля, недавно ставшего свободным агентом после ухода из "Алькоркона".

Читайте также"Он хочет вернуться на топ-уровень": агент подтвердил трансфер известного бразильца в ШахтерФорвард сейчас находится без клуба, так как его контракт с "Алькорконом" закончился 7 января текущего года. В команде Сегунды Гуаль отыграл полтора сезона, проведя 51 матч и забив шесть голов.

Также сообщается, что, помимо "Днепра-1", на форварда претендует "Висла" из Кракова. Клуб также ищет нападающего.

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