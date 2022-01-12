Бывший форвард мадридского "Реала" Марк Гуаль и экс-защитник "Шахтера" Сергей Чоботенко могут продолжить свою карьеру в "Днепре-1".
Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский "Днепр-1" уже достиг договоренности по переходу защитника Сергея Чоботенко.
Пока неизвестно, состоится ли трансфер этой зимой или летом 2022 года, когда завершится его контракт с "Мариуполем".
Также СК "Днепр-1" близок к подписанию испанского нападающего Марка Гуаля, недавно ставшего свободным агентом после ухода из "Алькоркона".
Читайте также"Он хочет вернуться на топ-уровень": агент подтвердил трансфер известного бразильца в ШахтерФорвард сейчас находится без клуба, так как его контракт с "Алькорконом" закончился 7 января текущего года. В команде Сегунды Гуаль отыграл полтора сезона, проведя 51 матч и забив шесть голов.
Также сообщается, что, помимо "Днепра-1", на форварда претендует "Висла" из Кракова. Клуб также ищет нападающего.
"Днепр-1": результаты в сезоне
- На зимний перерыв "Днепр-1" ушел занимая 3-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Йовичевича 25 набранных баллов за 18 матчей.
- В Кубке Украины "Днепр-1" вышел в 1/4 финала, где сыграет против полтавской "Ворсклы".