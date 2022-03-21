Сергей Нагорняк выступил с критикой в адрес жителей РФ.

Бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк очень эмоционально высказался о нападении российских оккупантов на Украину.

Наставник сборной Украины U-18 признался, что когда в Украине началась война, то он находился за рубежом. Кроме того, Нагорняк жестко раскритиковал жителей РФ, которые продолжают поддерживать режим Путина.

"Когда все началось, я был за рубежом. Второго марта вернулся в Украину. С того времени челночу между Киевом и родной Винницей. Занимаюсь, грубо говоря, волонтерской работой, помогаю ВСУ разными методами. Винница – мой родной город. И родной город моей жены. Здесь вся моя семья, отец, брат, родственники супруги. Выезжать никуда не собираемся. Даже мысли покинуть Украину не было.

Не могу обо всем этом говорить без злости. Мы все понимали, насколько неадекватный у нас сосед. Но почти все до последнего момента не верили в возможность полномасштабной войны. Думали, политика, нагнетают. Это беда. Чудовище из бункера захотело войти в историю… И вошло! Но в негативном плане.

Я играл в РФ. И тогда, в 1990-х, мне казалось, что они, в общем-то, обычные люди, во многом похожие на нас. Что же произошло? Есть такое слово – пропаганда. Оно меняет все. А там такая пропаганда, что посади любого человека перед телевизором буквально на день, и он радикально поменяет видение мира.

Там машина. Система. Там все рулят такие, простите, пидар*сы, как Соловьев, которые, по-моему, новый тип людей воспитали. Зазомбированных баранов.

Извините за грубость, но не могу удержаться: россияне – это не народ, а биомасса. Самая богатая в мире страна с огромными ресурсами, при этом каждый пятый за чертой бедности, каждый третий греется дома дровами. Их олигархи жируют, а 75% населения поддерживают уничтожение Украины. Да, у них есть нормальные люди, но мало.

Что показательно: среди русских спортсменов нормальных людей почти нет. Позатыкали языки в ж*пы и делают вид, что их это не касается", - приводит слова Нагорняка FanDay.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

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