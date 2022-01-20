Калиниченко вспомнил о периоде выступлений за "Таврию".

Бывший игрок национальной сборной Украины Максим Калиниченко поделился воспоминаниями о выступлениях за "Таврию" в период, когда происходили события, связанные с аннексией Крыма Россией в 2014 году.

Украинский экс-футболист рассказал о своих воспоминаниях в интервью российскому блогеру Глебу Чернявскому.

"То, что вам показывали по телевизору - это ложь, это вранье. Происходил захват. Приезжает ОМОН - точнее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полной экипировке, на полном обмундировании. Ты понимаешь, что это никакое не ополчение.

Читайте такжеУкраинский комментатор назвал Россию оккупантом во время матча Спартака (видео)Мы ходили в рестораны возле Дома правительства - там, где проходили "свободные" волеизлияния, выборы куда-то. И просто вай-фай сеть – "ОМОН России". Особо никто не прятался там", - сказал Калиниченко.

Футболист также рассказал, что во время аннексии ездил на игры через блокпосты.

"Стремновато было, уже на тот момент пошли блокпосты. Никто не знал, что происходит, идет захват. Никто не понимал, что будет за этим. Самолетами мы перемещаться уже не могли, аэропорт был блокирован. Поэтому ездили на автобусе. Выезжаешь из Крыма – а дальше в Херсонской области блокпосты. Все серьезно, суровые мужчины стоят, хорошо тоже экипированные. И никто не знает, что будет дальше", – добавил Калиниченко.

Читайте также"Россия - агрессор": экс-футболисту Шахтера пришлось оправдываться после скандального интервьюКалиниченко выступал за "Таврию" с июня 2011 года по апрель 2014 года. В ноябре того же года принял решение завершить карьеру.

Максим Калиниченко: достижения в карьере