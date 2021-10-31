Каха Каладзе был избран на второй срок жителями столицы Грузии.

Бывший защитник итальянского "Милана" и киевского "Динамо", действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе был избран на второй срок.

Об этом сообщает Тengrinews со ссылкой на экзитполы Грузии.

По предварительным данным ЦИК после обработки почти 100 процентов бюллетеней в столице, за Каладзе отдали свой голос около 55,6 процента избирателей. Его оппонент, Ники Мелия, набрал 44,4 процента. Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысячи голосов.

"Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять столицей во второй раз. Сделаю все возможное со своей командой", - прокомментировал свою победу 43-летний Каладзе.

Каха Каладзе: карьера в футболе и политике

Во время карьеры Каладзе выступал за "Динамо" Тбилиси (1993-1997), "Динамо" Киев (1998-2000), итальянские "Милан" (2001-2010) и "Дженоа" (2010-2012). За сборную Грузии провел 83 матча, забив 1 гол.

Он становился чемпионом Грузии (4 раза), чемпионом Украины (трижды), чемпионом Италии (2004), выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА (по два раза), а также ряд других трофеев.

В 2012 году Каладзе вступил в ряды партии "Грузинская мечта" и был избран в парламент Грузии, а также занял посты вице-премьера и министра энергетики Грузии.

Осенью 2017 года Каладзе баллотировался на пост мэра Тбилиси и победил в первом туре, набрав 51,4 процента голосов.

Выборы в Грузии

Как сообщал УНИАН, в Грузии 30 октября проходил второй тур муниципальных выборов. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и закрылись в 20:00.

Жители страны выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти городов со статусом самоуправляющихся единиц – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.

Основная борьба шла между представителями правящей партии "Грузинская мечта" и сформированной по инициативе партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михеила Саакашвили - "Объединенной оппозиции".

Автор: Артем Будрин