Роман Максимюк "застукал" свою жену с Александром Алиевым.

Бывший полузащитник "Динамо", "Днепра", "Волыни" и сборной Украины Роман Максимюк рассказал, как Александр Алиев изменял с его женой и избивал потом ее.

Цитирует Максимюка FanDay.

- Как случилось, что ваша прежняя жена пошла к Алиеву?

- Я в "Днепр" перешел, а семья осталась жить в Киеве, потому что квартира была и ребенок должен был пойти учиться. Чтобы потом не переводить из школы в школу, решили, что я играю в "Днепре", а семья остается на месте.

Мы жили отдельно. Татьяна вела такой образ жизни, что ходила по ночным клубам, познакомилась с Милевским, Алиевым. У них любовь появилась. Мне говорили друзья, знакомые, что они рога наставляют. Я не верил, пока сам не застал. Меня единственное интересовало: почему именно футболист, почему "Динамо"?

- Вы застали Алиева и вашу бывшую жену вместе?

- Играл уже в Луцке, мы еще были женаты. Приезжаю в свою квартиру, а они там вместе. Все дали понять.

- Какие были первые эмоции, когда узнали об измене?

- Эмоции уже были до этого, потому что были подозрения. Жизнь дальше была на скандалах. Ее постоянные отлучения, ребенок дома сам - с бабушкой, няней или сестрой. И я уже понял - это все. Конечно, было болезненно. Моя вина тоже есть, в себе искал вину, что там произошло в жизни.

- Не пробовали ли вы разрешить эту ситуацию с Алиевым по-мужски?

- А за что с ним драться? Когда жена говорит, что его любит и не может жить без него. За что его бить? Он ее не заставлял, не привязывал к себе, не угрожал. Она мне ясно дала понять, что прошла любовь.

Да, у нас с Алиевым был мужской разговор относительно ребенка. Что он все это видит, на это все смотрит. А что касается их отношений, то о чем можно говорить, за что здесь драться? Говорили на повышенных тонах, но до потасовки дело не доходило. У меня больше вопросов было не к нему, а к ней, как к маме ребенка. Что касается него - 20 лет, там любовь, гормоны играют и все остальное.

- Как расставались?

- Я говорю: "Все, расстаемся, не будем позориться на всю Украину, тем более что я действующий футболист, публичный человек". Вот так началась их жизнь "в любви и согласии". Понятно, чем все завершилось. Оно было так с самого начала.

"Приведу пример. Мне ребенок звонит в три часа ночи и говорит: "Алиев маму бьет головой о батарею, и меня бьет, приезжай, спаси меня". Я срываюсь с Луцка, еду в Киев, влезаю в их разборки. Меня это не интересовало - можете делать все, что хотите, но это мой ребенок, и я не хочу, чтобы это его касалось. Их жизнь меня не интересовала, только жизнь и благополучие моего сына", - добавил Максимюк.

47-летний Максимюк работал после карьеры футболиста тренером. Он возглавлял ФК "Тернополь" в 2017 году. В качестве игрока он провел 5 матчей в футболке национальной сборной Украины.

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Автор: Артем Будрин