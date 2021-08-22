Руслан Ротань (третий снизу слева) забил два гола / фото lff.lv
Тренер молодежной сборной Украины, экс-капитан "желто-синих" Руслан Ротань принял участие в матче легенд мирового футбола против легенд футбола Латвии.
Матч был приурочен к 100-летию Латвийской федерации футбола.
Ротань выступал за команду мировых легенд и сумел отличиться двумя забитыми голами. Сперва украинец забил сильным ударом из пределов штрафной, а затем элегантным дальним ударом.
Сборная мировых легенд одержала победу со счетом 6:1, сообщает сайт Латвийской федерации футбола.
Отметим, что за сборную легенд мирового футбола также выступали Луиш Фигу, Нуну Гомеш, Кевин Кураньи, Йоргос Карагунис, Хамит Алтынтоп и другие.
Видео голов Ротаня
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Руслан Ротань: карьера футболиста
- 39-летний Ротань завершил карьеру в 2018 году.
- По ходу карьеры полузащитник выступал за "Днепр" (дважды), "Динамо" Киев (дважды) и чешскую "Славию".
- С "Динамо" он становился чемпионом, вице-чемпионом Украины, обладаталем Кубка Украины (дважды) и Суперкубка страны (дважды). С "Днепром" полузащитник выиграл серебро и четыре раза бронзу чемпионата Украины, а также дошел до финала Лиги Европы.
- Ротань - рекордсмен "Днепра" по количеству проведенных матчей (396).
- За сборную Украины Ротань провел 100 матчей, в которых забил 8 голов.