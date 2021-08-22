Руслан Ротань результативно сыграл в выставочном матче.

Тренер молодежной сборной Украины, экс-капитан "желто-синих" Руслан Ротань принял участие в матче легенд мирового футбола против легенд футбола Латвии.

Матч был приурочен к 100-летию Латвийской федерации футбола.

Ротань выступал за команду мировых легенд и сумел отличиться двумя забитыми голами. Сперва украинец забил сильным ударом из пределов штрафной, а затем элегантным дальним ударом.

Сборная мировых легенд одержала победу со счетом 6:1, сообщает сайт Латвийской федерации футбола.

Отметим, что за сборную легенд мирового футбола также выступали Луиш Фигу, Нуну Гомеш, Кевин Кураньи, Йоргос Карагунис, Хамит Алтынтоп и другие.

Видео голов Ротаня

Руслан Ротань: карьера футболиста

39-летний Ротань завершил карьеру в 2018 году.

По ходу карьеры полузащитник выступал за "Днепр" (дважды), "Динамо" Киев (дважды) и чешскую "Славию".

С "Динамо" он становился чемпионом, вице-чемпионом Украины, обладаталем Кубка Украины (дважды) и Суперкубка страны (дважды). С "Днепром" полузащитник выиграл серебро и четыре раза бронзу чемпионата Украины, а также дошел до финала Лиги Европы.

Ротань - рекордсмен "Днепра" по количеству проведенных матчей (396).

За сборную Украины Ротань провел 100 матчей, в которых забил 8 голов.

Автор: Антон Дударь