Андрей Богданов защищает украинскую землю от российских захватчиков.

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов защищает украинскую землю от русских фашистов. 32-летний украинец записался в ряды территориальной обороны Киева еще в первые дни войны.

На 22-й день войны Богданов принес присягу на верность украинскому народу. Соответствующее видео Андрей опубликовал в своем Instagram.

Заметим, что Богданов – воспитанник киевского "Динамо". За "бело-синих" он провел лишь 10 матчей. Также он выступал за "Арсенал", "Десну", "Волынь", "Металлист", "Олимпик", за польскую "Арку" и за греческий "Эрготелис". В активе Богданова один матч за национальную сборную Украины.

Вместе с Богдановым в теробороне Киева служит Александр Алиев.

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