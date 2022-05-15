Вместе с футболистом погиб его брат.

Бывший футболист молодежной и резервных команд "Барселоны" Макси Ролон трагически погиб в ДТП в Аргентине.

Как сообщает издание Ole, 27-летний аргентинский футболист находился в автомобиле вместе со своим братом. В какой-то момент машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, оба молодых человека погибли.

Пресс-служба каталонской "Барселоны" выразила соболезнования родственникам Макси Ролона.

"Мы потрясены смертью Макси Ролона, который выступал за молодежную команду "Барселоны" с 2010 по 2016 год. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и полную поддержку его семье. Покойся с миром", - сказано в клубном заявлении.

Отмечается, что расследованием происшествия занялся прокурор Государственного министерства обвинения Касильды Хуан Пабло Баньос.

Ранее УНИАН сообщал, что скончался бывший игрок сборной Колумбии, мадридского "Реала" и "Наполи" Фредди Ринкон. Легендарный колумбиец умер в возрасте 55 лет в результате страшного ДТП.

Макси Ролон: что известно о футболисте