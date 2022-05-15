Бывший футболист молодежной и резервных команд "Барселоны" Макси Ролон трагически погиб в ДТП в Аргентине.
Как сообщает издание Ole, 27-летний аргентинский футболист находился в автомобиле вместе со своим братом. В какой-то момент машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, оба молодых человека погибли.
Пресс-служба каталонской "Барселоны" выразила соболезнования родственникам Макси Ролона.
"Мы потрясены смертью Макси Ролона, который выступал за молодежную команду "Барселоны" с 2010 по 2016 год. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и полную поддержку его семье. Покойся с миром", - сказано в клубном заявлении.
Отмечается, что расследованием происшествия занялся прокурор Государственного министерства обвинения Касильды Хуан Пабло Баньос.
Ранее УНИАН сообщал, что скончался бывший игрок сборной Колумбии, мадридского "Реала" и "Наполи" Фредди Ринкон. Легендарный колумбиец умер в возрасте 55 лет в результате страшного ДТП.
Макси Ролон: что известно о футболисте
- Макси Ролон является воспитанником "Барселоны". Выступал за юношескую команду каталонского клуба и за "Барселону Б".
- В сезоне 2013/14 вместе с "Барселоной" выиграл юношескую Лигу чемпионов.
- В 2016 году Ролон перешел в бразильский "Сантос". Также полузащитник успел поиграть за испанские клубы "Луго" и "Пубилья Касас", аргентинский "Арсенал" из Саранди, чилийский "Кокимбо Унидо", эквадорский "Фуэрса Амарилья", иракский "Аль-Дивинай" и аргентинский "Митре".
- Ролон выступал за молодежную сборную Аргентины, в составе которой в 2015 году стал чемпионом Южной Америки среди игроков не старше 20 лет.