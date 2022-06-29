Евгений Селезнев жестко высказался о россиянах и агрессии против Украины.

Нападающий "Миная" и бывший игрок сборной Украины Евгений Селезнев высказался о россиянах и агрессии со стороны РФ.

Футболист выступил против военной агрессии РФ в отношении Украины и рассказал, что ему угрожают расстрелом в случае приезда в родную Макеевку.

"Я не понимаю, что будет дальше. Там ни сердца, ни мозгов нет. Какие-то промытые, глупые. Попадает в дом, вы что, ***улись головой? Что вы делаете? Куда вы стреляете? У тебя с головой не все хорошо. Какая операция? Ты что, хирург? Кто тебя спрашивал? Какой я фашист? Я в Макеевке родился, у меня прадед герой Советского Союза. Нужно ли меня спасать от самого себя? Да ты пошел в задницу.

Я не могу приехать к отцу, бабушке и дедушке на могилу, потому что мне сказали, что меня там расстреляют", - сказал Селезнев в интервью программе "Денисов Time. Война".

Кроме того, Евгений Селезнев рассказал о планах на свое будущее.

"Мы разговаривали с Богдановичем (Шаран - прим.). Он очень хочет (продлить контракт - прим.). Во-первых, я должен себя привести в порядок. Но я уже привел. Сначала я думал, заканчивать или нет, но я еще не наигрался.

Я вижу, как молодые игроки тянутся ко мне. Я понимаю, что им надо что-то передать. Полгода – и все, что у меня есть, я оставлю им. Как дальше они будут играть – это их вопрос. Но я хочу показать, как надо работать, как тяжко бы не было на замене или в основе. И как надо делать свое дело. Я считаю, что я это смогу. Я покажу своим трудом, что надо делать.

Если у меня будет стимул, если есть куда стремиться, работать, чтобы получать удовольствие, то 2 года я смогу делать то, что я могу делать", - резюмировал Селезнев.

Ранее УНИАН сообщал, что Евгений Седезнев высказался касательно вторжения России в Украину и признался, что считает ошибкой свой переход в российскую "Кубань" в 2016 году.

Вас также могут заинтересовать новости: