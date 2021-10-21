Винисиус Жуниор показывает великолепную игру в нынешнем сезоне.

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" принимал в Киеве мадридский "Реал". Встреча завершилась крупной победой испанского гранда.

Одним из главных героев матча в составе "галактикос" стал бразильский вингер Винисиус Жуниор. На его счету два забитых гола в ворота "горняков" и одна голевая передача.

Второй мяч Винисиуса "Шахтеру" был признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Нынешний сезон является лучшим для Винисиуса Жуниора за период его карьеры в "Реале". Бразилец сыграл 11 матчей за "королевский" клуб во всех турнирах этого сезона, отметившись 7 забитыми голами и 5 результативными передачами. В этом розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус сыграл три матча, забив два гола и отдав два ассиста.

"Реал" в Лиге чемпионов:

"Реал" попал в группу D с "Шахтером", миланским "Интером" и молдавским "Шерифом".

В первом туре "сливочные" в гостях переиграли "Интер" (1:0), во втором сенсационно в родных стенах проиграли "Шерифу" (1:2), в третьем разгромно победили "Шахтер" (5:0).

С 6 заработанными баллами за три матча "Реал" занимает 2-е место в своей группе. Лидером квартета является "Шериф" (6 очков), третья строчка за "Интером" (4), последний - "Шахтер" (1).

Автор: Владимир Медяник