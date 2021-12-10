В 17-м туре Серии А "Сампдория" одолела "Дженоа".

В рамках 17-го тура чемпионата Италии клуб Андрея Шевченко "Дженоа" дома проиграл "Сампдории" со счетом 3:1.

Это было принципиальное противостояние, которое в Италии называется "Фонарное дерби". Обе команды из города Генуя и выступают на общем стадионе.

Заметим, что "Дженоа" провел пятую игру во главе с Андреем Шевченко. Наконец, генуэзцы смогли впервые забить под руководством украинского тренера.

"Дженоа" - "Сампдория" - 1:3

Голы: Дестро, 78 - Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49

"Дженоа": Сиригу, Ванхезден (Каллон, 85), Масьелло (Васкес, 57), Кришито, Гильонэ, Стураро, Бадель, Эрнани (Портанова, 73), Камбиассо, Пандев, Экубан (Дестро, 57)

"Сампдория": Аудэро, Берешинский (Драгушин, 68), О. Колли, Йошида, Ауджелло, Кандрева (Аскильдсен, 90+3), Торсби (Шабо, 76), Экдаль, А. Силва, Капуто, Габбьядини (Верре, 68)

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко

В пяти матчах под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 1 очко.

Ранее "Дженоа" проиграл "Ювентусу" (0:2), "Роме" (0:2) и "Милану" (0:3), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0).

После 17 сыгранных туров команда Шевченко идет в зоне вылета Серии А - на 19-м месте. У "Дженоа" всего 10 набранных очков.

Автор: Артем Будрин