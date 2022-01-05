"Дженоа" объявил об аренде центрального защитника "Брайтона" Лео Эстигора. 22-летний норвежец будет выступать за генуэзцев до конца июня этого года.
Об этом официально сообщила пресс-служба "грифонов".
Эстигор начинал карьеру у себя на родине в "Мольде". В "Брайтон" Лео перешел в 2018-м году. "Чайки" отдавали его в аренду немецкому "Санкт-Паули" и английским "Ковентри" и "Сток Сити".
В текущем сезоне Эстигор забил 1 гол в 16 матчах за "Сток Сити". Лео вызывался в сборную Норвегии, но не дебютировал. Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.
Напомним, что "Дженоа" оформил третьего января трансфер швейцарского защитника.
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.