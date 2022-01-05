Защитник "Брайтона" Лео Эстигор переехал в Серию А.

"Дженоа" объявил об аренде центрального защитника "Брайтона" Лео Эстигора. 22-летний норвежец будет выступать за генуэзцев до конца июня этого года.

Об этом официально сообщила пресс-служба "грифонов".

Эстигор начинал карьеру у себя на родине в "Мольде". В "Брайтон" Лео перешел в 2018-м году. "Чайки" отдавали его в аренду немецкому "Санкт-Паули" и английским "Ковентри" и "Сток Сити".

В текущем сезоне Эстигор забил 1 гол в 16 матчах за "Сток Сити". Лео вызывался в сборную Норвегии, но не дебютировал. Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.

Напомним, что "Дженоа" оформил третьего января трансфер швейцарского защитника.

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