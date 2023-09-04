Руслан Малиновский получил худшую оценку среди всех игроков основы "Дженоа".

В воскресенье, 3 сентября, состоялся поединок третьего тура итальянской Серии А между "Торино" и "Дженоа".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Турине и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол, который и решил исход встречи, был забит на 90+4-й минуте. Отличился полузащитник "Торино" Неманья Радоньич.

Видео дня

"Торино" - "Дженоа" 1:0

Гол: Радоньич 90+4

Обзор матча:

Отметим, что вторую игру за "Дженоа" провел украинский полузащитник Руслан Малиновский. Он вышел в основном составе команды, получил желтую карточку на 21-й минуте и был заменен на 58-й минуте.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу за эту встречу 6,0 балла. Это худшая оценка среди всех игроков "Дженоа", которые вышли в стартовом составе.

За три сыгранных тура "Дженоа" набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 4 баллами идет на 11-й строчке.

В следдующем туре чемпионата Италии "Дженоа" встретится с "Наполи", а "Торино" сыграет против "Салернитаны".

Вас также могут заинтересовать новости: