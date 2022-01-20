Итальянский "Дженоа" объявил о назначении Александра Блессина новым главным тренером команды.
Об этом сообщает пресс-служба генуэзского клуба.
Контракт с немцем подписан до лета 2024 года. Специалист покинул ради "Дженоа" бельгийский "Остенде". Теперь уже бывшая команда Блессина сейчас занимает в чемпионате Бельгии 15-ю позицию (с 18-ти) с 23 очками после 21-го тура.
"Остенде" - второй профессиональный клуб в карьере Александра. До переезда в Бельгию Блессин тренировал молодежные команды "Лейпцига" у себя на родине.
— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 19, 2022
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 15 января Шевченко уволили.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).