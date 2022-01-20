48-летний немец Александр Блессин возглавил "грифонов".

Итальянский "Дженоа" объявил о назначении Александра Блессина новым главным тренером команды.

Об этом сообщает пресс-служба генуэзского клуба.

Контракт с немцем подписан до лета 2024 года. Специалист покинул ради "Дженоа" бельгийский "Остенде". Теперь уже бывшая команда Блессина сейчас занимает в чемпионате Бельгии 15-ю позицию (с 18-ти) с 23 очками после 21-го тура.

"Остенде" - второй профессиональный клуб в карьере Александра. До переезда в Бельгию Блессин тренировал молодежные команды "Лейпцига" у себя на родине.

— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 19, 2022

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