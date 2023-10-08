"Милан" поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А.

В субботу, 7 октября, состоялся поединок восьмого тура итальянской Серии А, в котором "Дженоа" принимал "Милан".

Встреча команд проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась победой "россонери" со счетом 1:0.

Все самое интересное в этом огненном поединке случилось в самой концовке игры. На 87-й минуте Кристиан Пулишич забил после передачи Юнуса Муссы и вывел "Милан" вперед.

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На 90+9-й минуте встречи вратарь "Милана" грубо сфолил против игрока "Дженоа" за пределами штрафной, за что получил прямую красную карточку.

У "россонери" замен больше не было и в ворота стал французский нападающий Оливье Жиру. Стоит отметить, что он достойно выполнил свою миссию. Однако у "Дженоа" был шанс сравнять счет - после навеса со штрафного мяч рикошет от Фикайо Томори едва не влетел в сетку ворот. Спасла "Милан" перекладина.

На 90+13-й минуте голкипер "Дженоа" Хосеп Мартинес подключился на угловой и пытался в подкате сорвать контратаку "россонери", за что судья показал ему желтую карточку, которая стала для него второй. Тренер "Дженоа" провел замену и выпустил второго вратаря команды Николу Леали.

За несколько секунд до финального свистка у "Дженоа" был еще один момент, чтобы вырвать ничью в этой встрече, однако Оливье Жиру мастерски сыграл на позиции голкипера. Он бросился в ноги нападающему хозяев поля, который был на ударной позиции, выбил мяч и со второй попытки зафиксировал его. Именно благодаря героической игре Жиру "россонери" сумели удержать победный результат.

"Дженоа" - "Милан" - 0:1

Гол: Пулишич, 87

"Дженоа": Мартинес, Сабелли (Экубан, 68), де Винтер, Бани, Дрэгушин, Васкес, Хапс, Малиновский (Кутлу, 68), Торсбю, Френдруп, Гудмундссон

"Милан": Меньян, Флоренци (Калабрия, 66), Томори, Тиав, Эрнандес, Адли (Жиру, 66), Рейндерс, Муса, Чуквуэзе (Пулишич, 46), Окафор (Рафаэл Леау, 46), Йович (Бартезаги, 90)

Предупреждения: Джилардино (10), Эрнандес (21), Флоренци (22), Муса (47), Адли (62), де Винтер (69), Мартинес (86)

Удаления: Меньян, 90+9, Мартинес, 90+13

Обзор матча:

Отметим, хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский провел на поле 68 минут, не отличившись результативными действиями. Статистический портал WhoScored поставил украинцу за эту игру 6,4 балла.

После восьми туров "Дженоа" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А с 8 очками в активе. "Милан" набрал 21 очко и поднялся на первое место.

В следующем туре чемпионата Италии "Милан" сыграет против "Ювентуса", а "Дженоа" встретится с "Аталантой".

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