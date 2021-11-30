Тренер Андрей Шевченко сыграет против клуба, в котором он прославил свое имя на весь мир.

В среду, 1 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграет против "Милана". Игра пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе.

Дженоа - Милан: где смотреть матч

Увидеть поединок Серии А, в котором команда Шевченко сыграет против бывшего клуба украинца, можно будет в прямой трансляции на видеосервисе MEGOGO.

Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский специалист подписал контракт с "грифонами" до лета 2024 года.

"Дженоа" перед матчем 15-го тура с 10 заработанными очками идет на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Милан" занимает 2-е место с 32 баллами в активе.

"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграл два матча. В дебютной игре украинского специалиста "грифоны" проиграли на своем поле "Роме" Жозе Моуриньо. Во втором поединке подопечные Шевченко сыграли вничью в гостевом матче против "Удинезе".

"Милан" в 14-м туре чемпионата Италии неожиданно проиграл "Сассуоло" на своем поле со счетом 1:3.

Автор: Владимир Медяник