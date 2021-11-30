Команда Андрея Шевченко готовится дать бой Милану / фото ФК Дженоа
В среду, 1 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграет против "Милана". Игра пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе.
Дженоа - Милан: где смотреть матч
Увидеть поединок Серии А, в котором команда Шевченко сыграет против бывшего клуба украинца, можно будет в прямой трансляции на видеосервисе MEGOGO.
Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский специалист подписал контракт с "грифонами" до лета 2024 года.
Читайте такжеДженоа - Милан: прогноз букмекеров на матч 15-го тура чемпионата ИталииДженоа - Милан: перед матчем
- "Дженоа" перед матчем 15-го тура с 10 заработанными очками идет на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Милан" занимает 2-е место с 32 баллами в активе.
- "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграл два матча. В дебютной игре украинского специалиста "грифоны" проиграли на своем поле "Роме" Жозе Моуриньо. Во втором поединке подопечные Шевченко сыграли вничью в гостевом матче против "Удинезе".
- "Милан" в 14-м туре чемпионата Италии неожиданно проиграл "Сассуоло" на своем поле со счетом 1:3.