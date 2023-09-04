ПСЖ поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В воскресенье, 3 сентября, состоялся центральный поединок четвертого тура французской Лиги 1, в котором "Лион" принимал ПСЖ.

Встреча принципиальных соперников прошла на стадионе "Олимпик Лионнез" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Все свои голы футболисты ПСЖ забили в первой половине матча. На 4-й и 45-й минутах отличился Килиан Мбаппе, на 20-й минуте забил Ашраф Хакими, на 38-й - Марко Асенсио.

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"Лиону" удалось забить гол престижа на 74-й минуте встречи - пенальти реализовал Корентен Толиссо.

"Лион" - ПСЖ - 1:4

Голы: Толиссо, 74 (пен) - Мбаппе, 4 (пен), 45+1, Хакими, 20, Асенсио, 38

Обзор матча:

За четыре сыгранных тура ПСЖ набрал 8 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Лион" с одним баллом занимает последнее место.

В следующем туре Лиги 1 ПСЖ встретится с "Ниццей", а "Лион" сыграет против "Гавра".

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