"Фиорентина" обыграла одного из лидеров чемпионата Италии.

В 13-м туре чемпионата Италии случилась сенсация. "Фиорентина" дома одолела "Милан" в мегазрелищном поединке.

Сначала "фиалки" вели в счете 3:0, но затем Златан Ибрагимович отквитал два гола для "Милана". После этого соперники обменялись еще раз по одному взятию ворот, и в итоге хозяева победили со счетом 4:3.

Это первое поражение для "Милана" в текущем сезоне Серии А. Отметим, что в возрасте 40 лет и 48 дней Златан стал самым возрастным футболистом, которому удавалось оформить дубль в матче Серии А, и первым, кому это удалось в XXI веке среди топ-5 лиг Европы.

"Фиорентина" - "Милан" - 4:3

Голы: Данкан, 15, Сапонара, 45+1, Влахович, 60, 86 - Ибрагимович, 62, 67, Венути, 90+6 (автогол)

"Фиорентина": Террачано, Одриосола, Игор, Венути, Бираги, Торрейра, Бонавентура (Кастровилли, 69), Данкан (Малех, 90+3), Кальехон (Гонсалес, 69), Влахович, Сапонара

"Милан": Татарушану, Калулу (Флоренци, 57), Габбия, Кьер, Эрнандес, Кессье, Тонали (Беннасер, 74), Салемакерс (Мессиас, 57), Диас (Жиру, 57), Леау (Крунич, 80), Ибрагимович

Видео обзор поединка

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Серия А: турнирное положение

"Наполи" и "Милан" имеют по 32 очка и лидируют в таблице, однако у неаполитанцев матч в запасе.

"Интер" и "Аталанта" имеют по 25 очков и делят третью строчку.

"Лацио", "Фиорентина" и "Ювентус" имеют по 21 зачетному пункту и делят пятую позицию.

Автор: Артем Будрин