Команда Месси победила команду Роналду в огненном поединке.

В четверг, 19 января, состоялся товарищеский поединок, в котором французский ПСЖ играл против сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля".

Встреча проходила на стадионе "Кинг Фахд" и завершилась со счетом 5:4.

Счет в матче открыл аргентинский нападающий Лионель Месси, отличившись уже на 3-й минуте с передачи Неймара. На 34-й минуте голом отличился Криштиану Роналду - португалец реализовал пенальти и сравнял счет в игре.

Ближе к концу первой половины встречи парижан вывел вперед бразильский защитник Маркиньос, однако еще до перерыва Роналду во второй раз сравнял счет.

На 53-й минуте защитник ПСЖ Серхио Рамос вывел парижан вперед в третий раз за матч, однако через три минуты счет вновь стал равным - отличился Чан Хюн Су. На 60-й минуте к "точке" подошел Мбаппе и забил четвертый гол ПСЖ. На 78-й минуте нападающий французов Уго Экитике сделал счет 5:3.

Уже в компенсированное время полузащитник саудовской команды Андерсон Талиска установил окончательный счет - 5:4 в пользу ПСЖ.

"Аль-Наср" / "Аль-Хиляль" - ПСЖ - 4:5

Голы: Роналду, 34 (пен.), 45+6, Чжан Хен-Су, 56, Талиска, 90+4 - Месси, 3, Маркиньос, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60 (пен.), Екитике, 78

Обзор матча:

Стоит отметить, что данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друга сыграли аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета ПСЖ, и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий "Аль-Наср".

Добавим, что лучшим игроком этого поединка был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

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