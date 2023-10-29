Эрлинг Холанд забил два гола и отдал голевую передачу в игре с "красными дьяволами".

В воскресенье, 29 октября, состоялся центральный поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити".

Игра проходила на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" и завершилась разгромной победой гостей.

Счет в этой встрече был открыт на 26-й минуте - Эрлинг Холанд реализовал пенальти. На 49-й минуте норвежский нападающий оформил дубль и удвоил преимущество "горожан". Точку в этой игре поставил Фил Фоден. 23-летний полузащитник отличился на 80-й минуте после передачи Эрлинга Холанда.

Видео дня

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:3

Голы: Холанд, 26 пен, 49, Фоден, 80

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Эванс, Линделеф (Регилон, 74), Амрабат (Маунт, 46), Мактоминей, Фернандеш, Эриксен (Антони, 86), Рашфорд (Марсьяль, 86), Хойлунд (Гарначо, 74)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Гвардиол, Родри, Силва, Фоден, Альварес (Ковачич, 87), Грилиш (Доку, 87), Холанд

Предупреждения: Онана (26) Амрабат (42), Антони (90+2), Фернандеш (90+4) - Фоден (42)

"Манчестер Сити" набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 15 баллами идет на 8-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ "Тоттенхэм", в активе которого 26 очков после десяти игр.

В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Фулхэма", а "Манчестер Сити" встретится с "Борнмутом".

Вас также могут заинтересовать новости: