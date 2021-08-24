Глава судейского комитета УАФ Лучано Лучи попал в ДТП вместе с депутатом "Слуги народа" Александром Трухиным.

Украинская ассоциация футбола сообщила подробности о ДТП, в которое попал глава судейского комитета УАФ Лучано Лучи.

Как сообщил официальный сайт УАФ, в автомобиле, кроме Лучи, находились его помощник Роман Лишень и водитель. Ранее стало известно, что водителем оказался народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин.

Отмечается, что их автомобиль стоял на перекрестке на красный свет светофора, когда в него врезалось другое транспортное средство.

Лучи и Лишень были госпитализированы в одну из киевских больниц. Глава спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов рассказал об их состоянии.

"В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести", - сказал Попов, отметив, что врачи контролируют состояние Лучи и его помощника.

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Лучано Лучи: что о нем известно

72-летний Лучи возглавляет судейский комитет УАФ с 2015 года.

До этого на протяжении пяти лет он был ассистентом предыдущего куратора украинских арбитров Пьерлуиджи Коллины.

Ранее Лучи становился фигурантом крупных скандалов в украинском футболе.

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Автор: Антон Дударь