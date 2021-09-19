Лидер сборной Украины заработал важный пенальти, но его партнер "запорол" момент.

Лондонский "Вест Хэм" дома навязал достойную борьбу одному из фаворитов чемпионской гонки - "Манчестер Юнайтед".

"Молотобойцы" на 30-й минуте открыли счет во встрече, но еще до перерыва Криштиану Роналду восстановил паритет.

На 68-й минуте тренер "Вест Хэма" выпустил на поле Андрея Ярмоленко. На 89-й минуте Джесси Лингард забил победный гол за "Ман Юнайтед", хотя еще в прошлом сезоне он защищал цвета "Вест Хэма".

Тем не менее хозяева поля пошли вперед спасаться от поражения. И у них это почти получилось. Ярмоленко выполнил прострел, а Люк Шоу сыграл рукой. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, который своим действием заработал украинец. Специально под одиннадцатиметровый удар тренер "Вест Хэма" выпустил лидера коллектива Марка Нобла, но тот своим первым касанием принес команде несчастье - он не реализовал удар. Вратарь "красных дьяволов" Давид де Хеа отразил пенальти и вырвал три очка для своего клуба.

Теперь после пяти туров "Ман Юнайтед" занимает вторую позицию в турнирной таблице - у них 13 очков. У "Вест Хэма" на 5 баллов меньше и пока что восьмое место.

Чемпионат Англии, пятый тур

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Голы: Бенрахма, 30 - Роналду, 35, Лингард, 89

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90+4)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Санчо, 73)

Нереализованный пенальти: Нобл, 90+5

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Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

Автор: Артем Будрин