Вместо футбольных баз, детских школ и завода по производству искусственного покрытия была построена одна большая инфраструктура - дом Павелко.

Журналисты программы расследований "Гроши" публикуют резонансное расследование, связанное с деятельностью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и его ближайшего окружения. Так, в распоряжение редакции попало видео того самого обыска, который таки состоялся в рамках одной из многих уголовных дел о коррупции в ФФУ (ныне УАФ). После просмотра видео стало понятно, почему главный футбольный чиновник страны скрывал факт обысков.

Футбольная общественность точно будет шокирована, потому что вместо футбольных баз, детских школ и завода по производству искусственного покрытия была построена одна большая инфраструктура - дом Павелко, дом охраны Павелко и пляж для президента УАФ на земле, находящейся в государственной собственности и на которой запрещено любое строительство или частное пользование. Настоящее сочетание красоты природы, беззакония и, судя по размаху, невероятной коррупции.

Согласно декларации Андрея Павелко, которую он подавал в 2018 году, в Хотяновке он арендует дом 123 кв. м. Однако такого размера на вид дом охраны у ворот, а дальше на территории размером 84 соток расположен особняк площадью 1231 кв. м. Минимальная рыночная стоимость только земли составляет около 300 тыс. долл. Сам же дом, по оценкам риэлторов, может стоить 5 млн долл. и больше. Поэтому, как видим, война - это кризис не для всех украинцев. Был ли этот дом в фактическом пользовании Андрея Павелко во время его депутатства, ведь возведен в 2013 году и в декларации не фигурировал, придется выяснять следствию, как и то, откуда у Андрея Павелко и его матери средства на покупку такого имущества.

Ведь сам дом семья Андрея Павелко, точнее его мать Еременко Зоя Семеновна приобрела, а фактически просто оформила недавно - 19 сентября 2022 года. Впрочем, судя по обжитости дома, Павелко с семьей обитают здесь уже давно. И почему президент УАФ скрывал и скрывает этот факт становится очевидным после видео.

Именно в этом доме, согласно документам, 18 октября проводили обыск. Что же увидели следователи, когда зашли в дом, и что поразило журналистов, которые получили эксклюзивные видеопленки.

Во-первых, это размеры дома и его наполнение. Следователи, похоже, заблудились по коридорам и комнатам – комната для релакса с массажным креслом, винный погреб, кинотеатр, терраса с позолоченной мебелью "Пшонка-стайл", где только стол стоимостью более 10 тыс долл., несколько роялей, огромный бассейн и супер огромный гардероб размером с однокомнатную квартиру.

Гардероб больше похож на мультибрендовый бутик в Милане. Даже манекен есть – опять-таки лакшери, с головой орла, обтянутый кожей крокодила. Вероятно, от известного итальянского бренда Stefano Ricci. Цена на куртки этого бренда стартует от трех тысяч евро, на костюмы - от 5000 евро и надо ждать 8 недель, обувь - от 500 евро за пару. Уже не говорим о многочисленных аксессуарах - сумки, ремни и тому подобное.

Оценить это без экспертизы сложно, но судя по количеству брендовой одежды и обуви, то обувь может быть на более 150 тыс долл. А вместе с гардеробом жены только на одежду, сумки, обувь, аксессуары и духи могли тратиться сотни тысяч долларов.

Хотя, надо отметить, что обуви у жены президента УАФ Екатерины Чаус меньше, чем у мужа. Но это все известные французские и итальянские бренды, где стоимость пары стартует от 800 долларов и может достигать 3000. Такие туфли за 3000 долларов от Christian Louboutin также присутствуют в гардеробе жены Павелко, а также большое количество брендовых сумок, среди которых самые дорогие бренды Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton, где стоимость одной сумки 3-5 тыс. долларов, а самые популярные модели - от 10 тыс. долларов.

Во-вторых, это незаконное использование полосы государственной земли, которая предназначена для ведения лесного хозяйства. К этой земле должен был бы быть свободный доступ у всех желающих, как, например, в соседних домах. Но зато на государственной земле находится роскошный частный пляж Андрея Павелко и стоянка для катеров.

И это речь идет не о жизни современного бизнесмена, а о бывшем народном избраннике, а ныне руководителе Украинской ассоциации футбола Андрее Павелко. По меньшей мере 10 уголовных дел расследуют сейчас Нацполиция, ГБР, НАБУ и Прокуратура по фактам противоправной деятельности Павелко и его менеджеров.

Дела совершенно разные – и о примитивной коррупции вроде завышения стоимости строительных работ и вывода денег в оффшоры, и про сговор с детективами НАБУ, и даже препятствование законной деятельности журналистов. Суммы убытков, причиненных Павелко и его функционерами бюджету Украины и международным организациям, эксперты и следствие оценивают в примерно 550 000 000 гривен.

Очевидно, на часть этих средств и построено поместье, покупается одежда из крокодила и обеспечивается люксовый стиль жизни. Вместе с тем, несмотря на многолетние расследования, до сих пор нет ни одного приговора суда, наказанных за многомиллионные аферы также нет. Кстати, в НАЗК с Андреем Павелко давние отношения – известно почти десяток протоколов о его коррупции во времена депутатства, но Павелко так и остается главой УАФ, где продолжает реализовывать свои схемы.