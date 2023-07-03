"Интер" Майами планирует подписать еще двух-трех звездных футболистов.

В начале июня стало известно, что легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит свою карьеру в "Интере" Майами.

Совладелец американского клуба Хорхе Мас рассказал, как происходили переговоры с 36-летним футболистом и раскрыл некоторые подробности его контракта.

По словам Маса, Месси получит долю в клубе после завершения профессиональной карьеры.

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"Мы начали думать о том, как подписать Месси еще в 2019 году. Лионель может превратить МЛС в одну из двух-трех самых больших лиг мира. Думаю, он пришел к нам с желанием оставить свой след и сможет сделать это даже за пределами поля.

Когда Лео уйдет на пенсию, он получит долю в клубе. Я представляю жизнь Месси после футбола, она очень похожа на жизнь Дэвида Бекхэма или Майкла Джордана.

Кроме того, Хорхе Мас рассказал, сколько будет зарабатывать нападающий сборной Аргентины в "Интере".

"Зарплата Месси в "Интер" Майами составит 50-60 миллионов долларов в год.

Я потратил на его трансфер три года, последние полтора года были очень интенсивными. Мы вели много разговоров с Хорхе Месси. Дэвид общался с Лео только о футбольных вопросах, ведь он, прежде всего, игрок.

Я видел, что происходило в конце мая и не хотел, чтобы он чувствовал давление. Мы общались в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе. Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Контракт с Apple был очень важен для завершения сделки", - приводит слова Маса издание El Pais.

Стоит отметить, что Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС.

Ранее рекордную зарплату в американской лиге получал швейцарский полузащитник "Чикаго Файр" Джердан Шакири. Его оклад - 8,2 миллиона долларов.

Хорхе Мас также сообщил, что "Интер" Майами еще не завершил трансферную кампанию. Клуб планирует подписать еще двух-трех звездных игроков.

"Для нас важно окружить Месси игроками его уровня. В раздевалке это будет очень важно. Тем более для ребят из академии.

Кто еще придет? Еще двое или трое. Жорди Альба? С Жорди Альбой говорили. Луис Суарес? У него контракт, и я не знаю, получится ли это. С Ди Марией мы тоже разговаривали, но, похоже, он намерен подписать контракт с другой командой. Все объявления появятся до 15 июля", - рассказал Мас.

Напомним, "Интер" Майами этим летом, помимо Лионеля Месси, подписал еще одного легендарного экс-игрока "Барселоны" - Серхио Бускетса.

Добавим, что за американский клуб выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов. Он перешел в "Интер" из "Шахтера" прошлой зимой. Украинец сыграл 18 матчей за команду из Майами и забил один гол.

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