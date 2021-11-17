Лунин впервые в нынешнем сезоне может сыграть за "Реал".

Талантливый украинский голкипер Андрей Лунин может впервые в нынешнем сезоне сыграть за мадридский "Реал".

По информации издания DefensaCentral, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти предупредил украинца, чтобы тот был готов выйти в стартовом составе в ближайшей игре чемпионата Испании против "Гранады".

Итальянский специалист опасается, что основной голкипер "галактикос" Тибо Куртуа не сможет принять участия в блийшем поединке по причине травмы, полученной в расположении сборной Бельгии.

Читайте такжеИзвестный турецкий клуб может подписать лидера сборной УкраиныОжидается, что Куртуа должен успеть восстановиться к игре с "Гранадой", однако Анчелотти решил перестраховаться и морально начал готовить Лунина на потенциальный выход в стартовом составе.

Напомним, украинский вратарь, который совершенно не имеет игровой практики в "Реале", может покинуть мадридский клуб уже в январе. Интерес к нему проявляют сразу несколько европейских клубов.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

Лунин с осени 2020 года стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют вышел неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.

До этого Андрей играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольном матче перед сезоном 2020-2021.

Автор: Владимир Медяник