Талантливый украинский голкипер Андрей Лунин может впервые в нынешнем сезоне сыграть за мадридский "Реал".
По информации издания DefensaCentral, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти предупредил украинца, чтобы тот был готов выйти в стартовом составе в ближайшей игре чемпионата Испании против "Гранады".
Итальянский специалист опасается, что основной голкипер "галактикос" Тибо Куртуа не сможет принять участия в блийшем поединке по причине травмы, полученной в расположении сборной Бельгии.
Читайте такжеИзвестный турецкий клуб может подписать лидера сборной УкраиныОжидается, что Куртуа должен успеть восстановиться к игре с "Гранадой", однако Анчелотти решил перестраховаться и морально начал готовить Лунина на потенциальный выход в стартовом составе.
Напомним, украинский вратарь, который совершенно не имеет игровой практики в "Реале", может покинуть мадридский клуб уже в январе. Интерес к нему проявляют сразу несколько европейских клубов.
Андрей Лунин: карьера в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
- Лунин с осени 2020 года стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют вышел неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.
- До этого Андрей играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольном матче перед сезоном 2020-2021.