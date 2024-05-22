Документальный сериал о 'Шахтере' от американского Paramount+ получил Sports Emmys

Сериал американской кинокомпании Paramount+ о футбольном клубе "Шахтер" победил в Sports Emmys в номинации лучший документальный сериал.

Церемония награждения состоялась 21 мая в Нью-Йорке.

Мини-сериал рассказывает о судьбе украинского клуба в условиях полномасштабной войны с Россией. Сюжет разворачивается вокруг участия команды в Лиге чемпионов сезона-2022/23 и помощи своей стране во время войны.

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В ленте также будут раскрыты детали исторического, самого дорогого трансфера в истории украинского футбола - перехода Михаила Мудрика из клуба Рината Ахметова в лондонский Челси.

Премьера сериала состоялась 12 сентября 2023 года.