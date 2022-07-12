Главный тренер "Тоттенхэма" усердно занимается физической формой своих футболистов.

Именитый итальянский специалист Антонио Конте проводит первый предсезонный сбор в качестве главного тренера английского "Тоттенхэма". С первых дней 52-летний тренер серьезно занялся физической формой своих футболистов.

В воскресенье, 10 июля, "Тоттенхэм" прибыл в Южную Корею и уже в первые 24 часа провел три тренировочных сессии.

Первый раз футболисты "шпор" опробовали газон стадиона "Seoul World Cup" сразу после прилета в местный аэропорт. Затем тренерский штаб Конте провел легкое занятие с футболистами в понедельник утром. Самое же интересное игроков лондонского клуба ожидало в понедельник вечером на открытой тренировке, которую посетили 6000 фанов и представители английских СМИ.

После разминки и некоторой работы с мячом, игроки разделились на две команды и выполняли различные игровые упражнения: игра с одними воротами, на узком поле, в два касания, и так далее.

Затем команда приступила к спринт-тренировкам под руководством фитнес тренера Джан Пьеро Ветроне, получившего прозвище "морпех" за свои жесткие методы.

Тренировка проходила по тридцатиградусной жаре и повышенной влажности. Для Харри Кейна и Сона Хин Мина, вернувшихся в команду позже из-за матчей сборных, это были первые полноценные тренировки.

Тяжелые нагрузки и особые погодные условия первыми ударили по Кейну. Форвард упал на поле во время тренировки, его тошнило и только после консультаций с медицинским штабом и короткой передышки с холодным полотенцем на шее, Кейн вернулся в общую группу.

Вынужденно прекращали упражнения также Сон Хин Мин, Лукас Моура, Ив Биссума и другие.

Закончилась двухчасовая тренировка бегом - 42 круга по стадиону.

Несмотря на полную усталость и изнеможение, футболисты нашли в себе силы поприветствовать болельщиков на трибунах после окончания занятия.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Англии "Тоттенхэм" занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ и выступит в групповом раунде следующего сезона Лиги чемпионов.

Антонио Конте: карьера тренера

Конте трижды приводил "Ювентус" к чемпионству Италии. Он возглавлял туринцев с 2011 по 2014 год.

В сезоне 2016/17 Антонио вместе с "Челси" стал чемпионом Англии.

С лета 2019 года Конте был наставником миланского "Интера". В первом сезоне "Интер" финишировал в Серии А вторым, на 1 очко отстав от "Ювентуса". В сезоне 2020-2021 Конте привел команду к первому за 11 лет чемпионству.

Летом 2021 года Антонио покинул "Интер" из-за разногласий во взглядах с руководством относительно будущего развития команды.

На Евро-2016 Конте вывел сборную Италии в 1/4 финала.

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