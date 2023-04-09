По дублю оформили Артем Довбик и Алексей Гуцуляк.

Сегодня, 9 апреля, "Днепр-1" провел матч со "Львовом" в рамках 20-го тура чемпионата Украины.

Встречу принимал стадион "Авангард" в Ужгороде, днепряне одержали победу со счетом 5:2. По дублю оформили Артем Довбик и Алексей Гуцуляк, а также еще один гол забил Эдуард Сарапий. За гостей отличились Ярослав Богунов и Артем Мильченко.

Днепр-1 - Львов - 5:2

Голы: Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 93, Сарапий, 83 - Богунов, 62, Мильченко, 81

Днепр-1: Рыбак - Пасич (Хайнер, 54), Сарапий, Сваток, Каплиенко (Матаритта, 54) - Бабенко, Рубчинский (Когут, 69) - Гуцуляк, Пихаленок (Танковский, 84), Бланко (Танчик, 84) - Довбик

Львов: Рыбка - Грисьо (Богунов, 61), Дитятьев, Габриэль, Сасовский (Никитюк, 73), Кузик-Антонио (Алибеков, 11), Мильченко, Беляев-Свржняк (Мишенко, 61), Бугай (Эсеола, 61)

Благодаря победе в этой встрече "Днепр-1" набрал 45 очков и сохранил за собой вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. "Львов" с 13 очками в активе занимает 16-ю позицию.

В другом матче тура "Александрия" и "Черноморец" расписали ничью.

Александрия - Черноморец - 1:1

Голы: Калитвинцев, 67 - Алефиренко, 35

Александрия: Шевченко - Цуриков, Логинов, Бабогло, Мирошниченко - Ковалец, Мустафаев (Сигеев, 46), Михайленко (Рыбалка, 63) – Третьяков, Кулаков (Кобзарь, 64), Кожушко (Калитвинцев, 46)

Черноморец: Непогодов - Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков – Демченко, Васильев, Кузик (Юсов, 78) - Алефиренко, Хадида (Политыло, 46), Бадибанга

Подопечные Руслана Ротаня занимают пятую позицию с 32 баллами, а одесситы расположились на 11-м месте с 20 очками.

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