Андрей Лунин хочет найти клуб, где он будет получать больше игровой практики.

Голкипер национальной сборной Грузии Гиорги Мамардашвили может продолжить свою карьеру в мадридском "Реале".

По информации DefencaCentral, мадридский клуб видит в перспективном грузинском футболисте замену Андрею Лунину.

Как утверждают испанские СМИ, вратарь сборной Украины устал мириться с нехваткой игровой практики в команде Карло Анчелотти и принял решение покинуть мадридский клуб. Лунин ищет клуб, где ему гарантируют место в основном составе. Предметный интерес к 24-летнему украинскому голкиперу проявляют клубы из Англии и Германии.

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Добавим, что "Реалу" не составит сложности оформить трансфер Мамардашвили, поскольку "Валенсия" сейчас находится в зоне вылета Ла Лиги и не сможет удержать своих наиболее перспективных игроков после понижения в классе.

Напомним, Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллионов евро. За почти пять лет в мадридском клубе украинец сыграл всего 16 матчей в футболке "сливочных".

Действующий контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года.

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