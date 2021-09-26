В Днепре встретятся команды из верхней части турнирной таблицы.

26 сентября в Днепре пройдет матч 9-го тура УПЛ, в котором встретятся "Днепр-1" и "Заря".

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Начало встречи - в 17.00.

К этому матчу "Днепр-1" подошел на шестой строчке в турнирной таблице УПЛ - у команды в активе 16 очков. "Заря" после восьми матчей занимает седьмое место, набрав 14 очков.

На победу хозяев в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью - 3,45, а на то, что победит "Заря" - 2,95.

В прошлом сезоне "Заря" дважды обыграла "Днепр-1" в УПЛ - 3:1 и 1:0.

Днепр-1 - Заря

Видеотрансляция матча

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Напомним, что в предыдущем туре "Заря" разгромила "Черноморец" (3:0), а "Днепр-1" обыграл "Верес" (1:0).

Автор: Антон Дударь