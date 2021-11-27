В центральном поединке тура встретятся претенденты на бронзовые медали чемпионата Украины.

В рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" примет у себя дома полтавскую "Ворсклу". Игра начнется в 19:30.

Обе команды в таблице УПЛ делят третью позицию, имея в своем активе по 31 очку, но полтавский клуб по дополнительным показателям выше.

Матч первого круга между этими коллективами завершился вничью - 2:2.

Букмекеры считают, что в этом противостоянии больше шансов победить у хозяев поля: на победу "Днепра-1" дается коэффициент 2,35, а на "Ворсклу" - 3,15. Ничья наименее вероятная - коэффициент 3,24.

Работать на поединке будет бригада арбитров во главе с опытным Евгением Арановским.

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В прошлом туре днепряне обыграли "Александрию" (3:1), а "Ворскла" разгромила "Мариуполь" (5:1). В 17-м туре "Днепр-1" сыграет дома 6 декабря против "Черноморца". А 4 декабря "Ворскла" на выезде померится силами с "Рухом".

1 декабря "Днепр-1" сыграет перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины против "ЛНЗ Черкассы".

Автор: Артем Будрин