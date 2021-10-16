В рамках 11-го тура чемпионата Украины в Днепре встретятся "Днепр-1" и "Колос".
Смотрите на УНИАН видеотрансляцию матча "Днепр-1" - "Колос".
Начало встречи - в 19.30.
"Днепр-1" подошел к этому матчу на пятом месте в таблице УПЛ. У команды в активе 19 очков и есть шанс подняться как минимум на четвертую позицию.
"Колос", у которого в активе 11 очков, располагается на одиннадцатом месте.
"Днепр-1" и "Колос" друг против друга играли семь раз. Днепряне выиграли в трех матчах, клуб из Ковалевки - в двух.
На победу днепрян букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничью - 3,90, а на победу гостей - 5,20.
Днепр-1 - Колос
Видеотрансляция матча
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Напомним, в предыдущем туре "Днепр-1" в гостях одолел "Львов" со счетом 1:0. "Колос" обыграл "Черноморец" (2:1).