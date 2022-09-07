"Днепр-1" стартует в групповом раунде Лиги конференций матчем против "АЗ".

В четверг, 8 сентября, стартует групповой этап Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023.

В первом туре "Днепр-1" сыграет против нидерландского клуба "АЗ Алкмаар". Это будет номинально домашний матч для команды Александра Кучера, ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено.

Матч пройдет в словацком Кошице на садионе "Кошицкая футбольная арена". Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля. Главным судьей назначен 30-летний Иголь Фрид. Судьи на линии – Маттьяу Якобов и Омер Борберо. Четвертый арбитр – Шалом Бен Аврам.

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"Днепр-1" стартовал в нынешнем сезоне в квалификации Лиги Европы. В раунде плей-офф команда Александра Кучера не смогла пройти кипрский клуб АЕК и вылетела в ЛК (1:2 в Кошице, 0:3 в Ларнаке).

В чемпионате Украины "Днепр-1" играет более эффективно. В первом туре они разгромили киевское "Динамо" (3:0), а во втором разобрались с "Вересом" (2:0).

"АЗ Алкмаар" пробился в групповой этап Лиги конференций, пройдя три раунда квалификации. Во втором раунде нидерландский клуб одолел "Тузла Сити" (1:0, 4:0), в третьем раунде команда Паскаля Янсена разобралась с шотландским "Данди Юнайтед" (0:1, 7:0). В раунде плей-офф "АЗ" справился с португальским "Жил-Висенте" (4:0, 2:1).

В чемпионате Нидерландов дела у "АЗ" также идут довольно неплохо. После пяти сыгранных туров команда набрала 13 очков и идет на третьей позиции в турнирной таблице.

Днепр-1 - АЗ Алкмаар: прогноз

Букмекеры явным фаворитом встречи считают гостей. На победу "АЗ Алкмаар" можно поставить с коэффициентом 1,58. Ничья – 4,10. Победа "Днепра-1", в свою очередь, оценивается коэффициентом 5,25.

Днепр-1 - АЗ Алкмаар: трансляция

В Украине прямом эфире матч Лиги Европы группы B между "Фенербахче" и "Динамо" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в группе Е с "АЗ" и "Днепром-1" также выступают кипрский клуб "Аполлон" и "Вадуц" из Лихтейнштейна.

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